Новогодний квартирник выпускников студии «Я=Музыка» Что тебя ждёт: — Макс Мальцев и тромбон: Макс покажет и докажет тебе, что фотографы не только тихо щелкают затвором. — Выступления новобранцев студии: ты удивишься, чему можно научиться за 4 месяца. — Новые и старые авторские песни — Тайный приз от Саймона для одного из участников Будь готов: — Аплодировать, свистеть и кричать «Браво!» или «Дуй сильнее!» — Не закатывать глаза, когда Макс будет совмещать игру на тромбоне с селфи