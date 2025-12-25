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Тайный Саймон

лестница ШКИ, улица Ворошилова, 15

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Бесплатно
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Новогодний квартирник выпускников студии «Я=Музыка» Что тебя ждёт: — Макс Мальцев и тромбон: Макс покажет и докажет тебе, что фотографы не только тихо щелкают затвором. — Выступления новобранцев студии: ты удивишься, чему можно научиться за 4 месяца. — Новые и старые авторские песни — Тайный приз от Саймона для одного из участников Будь готов: — Аплодировать, свистеть и кричать «Браво!» или «Дуй сильнее!» — Не закатывать глаза, когда Макс будет совмещать игру на тромбоне с селфи

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