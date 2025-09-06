Мягкая сила бархатных звуков в чарующей программе при свете 3000 свечей. Представь беседу, которая может произойти тет-а-тет только в компании лучшего друга. Этот разговор искренний, открытый, откровенный — и это разговор, который можно вести с самим собой. Для этого нужны время, мягкий свет и любимая музыка, которая дополняет мысли, которые трудно выразить словами. Встреча с собой — самый ценный подарок, который ты можешь себе преподнести. Нежные звуки оркестра поплывут волнами, коснувшись струн души. Незабвенные пассажи Шопена и Рахманинова будут вторить вашему дыханию, сольются в единой беседе с душой. Встреча с собой прошлым — через воспоминания прежних ярких дней — произойдёт чудесным вечером в окружении 3000 свечей и приведёт к себе настоящему, чувствующему глубоко и полно. И именно в этот момент можно встретить себя будущего — вдохновенного и готового к обновлениям. Касание души и музыки, света и чувств произойдет на свидании с собой. Программа: Рюити Сакамото — Merry Christmas Mr. Lawrence Фридерик Шопен — Ноктюрн ми-бемоль мажор Абель Корженёвский — Dance for Me Wallis Сергей Рахманинов — Вариация XVIII из Рапсодии на тему Паганини и другие произведения для разговора с самим собой Исполнители: Струнный оркестр Lumisfera Дресс-код — Cocktail. Сбор гостей в 17:00, начало в 18:00.