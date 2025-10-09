Легенды российской альтернативной сцены отправляются в большой тур с мощным лайв-шоу, новыми треками и проверенными хитами! Готовься к взрывной энергетике, километрам слэма и абсолютному музыкальному безумию. STIGMATA — это больше, чем группа. Это голос целого поколения, саундтрек для тех, кто чувствует музыку каждой клеткой. Живой звук, неподдельные эмоции и тысячи голосов, сливающихся в едином порыве.