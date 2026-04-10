Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийный вечер в развлекательном комплексе «Империя». Тебя ждёт теплая атмосфера, отличный юмор и заряд позитива на всю неделю. За настроение отвечает ведущий — Артем Шевченко. Бронирование столиков обязательно. Занять место можно по телефону
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