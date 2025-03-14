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Стас Старовойтов. «Равновесие»

Филармония, пр. Советский, 68

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стас Старовойтов — «пионер» и легенда отечественного стендапа. Большое сольное выступление главного героя сериала «Стас» на ТНТ, главного героя фильма «Батя» и участника первого состава Stand-up Show! В России Стас Старовойтов стал известен как стендап-комик, когда ему исполнилось 30 лет. В 2022 Стасу стукнуло 40. Сорокалетие для мужчины — время подводить промежуточные итоги: позади 10 лет карьеры, гастроли, кочевая жизнь в самолётах, гостиницах, поездах; разрушенные браки, двое детей от двух женщины, попытки разобраться с вредными привычками, съёмки в кино, свой сериал. Программа комедийного характера с шутками про разное, произошедшее со Стасом за последнее время.

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