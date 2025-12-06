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Stanislavsky

JawsSpot, Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Stanislavsky — это пятеро мужчин с кардинально разным музыкальным вкусом, которые постоянно ввязываются в какую-нибудь фигню и попадают в интересные ситуации. Но, несмотря ни на что, каждый из них понимает, как должен звучать современный ска-панк. Ироничные песни высмеивающие молодёжные движения и субкультуры, а также всё — что тебя окружает.

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