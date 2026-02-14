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Стендап
Про событие
StandUp, который не посвящён дню влюблённых, но придуманный для тебя. Это будет романтический вечер в компании комиков. — Сергей Тихонов — один из лучших комиков Сибири. Главный комик новокузнецка. Яркий, харизматичный. Человек который рассмешит даже собаку. — Артём Шевченко — человек, который только мечтает рассмешить собаку. Но уже умеет смешить людей.
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