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StandUp в день влюблённых

Наследие, Октябрьский проспект, 28

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

StandUp, который не посвящён дню влюблённых, но придуманный для тебя. Это будет романтический вечер в компании комиков. — Сергей Тихонов — один из лучших комиков Сибири. Главный комик новокузнецка. Яркий, харизматичный. Человек который рассмешит даже собаку. — Артём Шевченко — человек, который только мечтает рассмешить собаку. Но уже умеет смешить людей.

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