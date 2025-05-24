ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

StandUp на ковре

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Вечер искреннего юмора, дерзкой импровизации и громкой тусовки. На сцене Сергей Тихонов - опытный комик, победитель “Битвы Комиков” в Кемерово и импровизатор с гастролями по России и Казахстану. Он готов разорвать зал своим выступлением! А дальше - диджей-сет и автопати от объединения ЭВТАНАЗИЯ. Танцы, жара, ритмы до упаду. Кейтеринг с напитками на любой вкус от Tokaura-Тим. StandUp - 20:00 Afterparty - 22:00 Билеты: Первые 20 — 800? Остальные — 950? В день — 1000? Подробности стоимости билета можно уточнить по ссылке выше. Более подробную информацию стоит уточнять у организатора - https://t.me/yavkruge

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лучший Стендап
Лучший Стендап

от 500₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Открытие Стартового городка
Открытие Стартового городка

Бесплатно

Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста