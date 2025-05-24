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StandUp на ковре
улица Мичурина, 120Б/1
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Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Про событие
Вечер искреннего юмора, дерзкой импровизации и громкой тусовки. На сцене Сергей Тихонов - опытный комик, победитель “Битвы Комиков” в Кемерово и импровизатор с гастролями по России и Казахстану. Он готов разорвать зал своим выступлением! А дальше - диджей-сет и автопати от объединения ЭВТАНАЗИЯ. Танцы, жара, ритмы до упаду. Кейтеринг с напитками на любой вкус от Tokaura-Тим. StandUp - 20:00 Afterparty - 22:00 Билеты: Первые 20 — 800? Остальные — 950? В день — 1000? Подробности стоимости билета можно уточнить по ссылке выше. Более подробную информацию стоит уточнять у организатора - https://t.me/yavkruge
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