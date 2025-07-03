Cтендап-вечер с крутыми и опытными комиками из Москвы. Лиля Аверина — участница шоу, Comedy Баттл и Женский Стендап на ТНТ, и Павел Старун — участник шоу Открытый Микрофон на ТНТ. В этот вечер ты увидишь настоящее женское обаяние Лили и острый, саркастичный, и по хорошему ценичный ум Паши. Ребята сделают этот вечер по-настоящему смешным, приходи!