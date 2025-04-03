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Сольный стендап Веры Котельниковой

Волна, ул. Томская, 5, кабак «Советы»

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Завершение:

от 900₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вера Котельникова — комикесса, ведущая подкаста «правило 34», участница «Открытого микрофона» на ТНТ и «Прожарки» на ТНТ4. Также Вера постоянная участница проектов Stand-Up Club #1 — «Разгоны», «Книжный клуб», «Что у вас случилось?» и «Самый умный комик» 3 апреля 19:30 Сбор гостей: 19:00 Кабак "Советы" Томская ул, 5 Успей приобрести билеты по ссылке ниже??

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