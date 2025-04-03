Вера Котельникова — комикесса, ведущая подкаста «правило 34», участница «Открытого микрофона» на ТНТ и «Прожарки» на ТНТ4. Также Вера постоянная участница проектов Stand-Up Club #1 — «Разгоны», «Книжный клуб», «Что у вас случилось?» и «Самый умный комик» 3 апреля 19:30 Сбор гостей: 19:00 Кабак "Советы" Томская ул, 5 Успей приобрести билеты по ссылке ниже??