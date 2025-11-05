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София Ацбеха Негга и трио Алексея Подымкина

проспект Ленина, 90/2

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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

София Ацбеха Негга — джазовая вокалистка, покорившая вершины телепроектов, фестивалей и джазовых клубов. София умеет соединять академическую точность, живую эмоцию и современное дыхание джаза. Её выступления проходят в Концертном зале им. П.И. Чайковского, в Московской консерватории, в «Зарядье» и на фестивалях от «Усадьбы Jazz» в России до «Umbria Jazz Festival» в Италии. И теперь — в Кемерово. На этот раз София выйдет на сцену вместе с трио Алексея Подымкина — пианиста, аранжировщика и тонкого стилиста, умеющего превратить даже знакомую мелодию в новое произведение. Его партнёры — Михаил Дмитриев (контрабас) и Омар Саидов (ударные). Вместе они создают ансамбль, где всё построено на взаимном доверии и живом дыхании музыки: от авторских композиций до свежих взглядов на мировые джазовые стандарты. Состав: София Ацбеха Негга — вокал Алексей Подымкин — фортепиано Михаил Дмитриев — контрабас Омар Саидов — ударные Это будет вечер джаза в его самой актуальной форме: с энергией молодых музыкантов, уважением к традиции и жаждой открывать новое.

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