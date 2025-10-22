Вечер джаза в исполнении «Smooth Jazz Project» — музыкантов, чья энергетика и мастерство уже давно покорила кемеровскую публику. В программе вечера — хиты смус джаза, музыка, которая создаёт атмосферу лёгкости, вдохновения и расслабления. Эти мелодии звучат так, будто время замирает: лиричные мелодии саксофона, тёплый вокал, изящные гармонии клавиш, гитары и ритм-секции. Это вечер, когда музыка станет твоим настроением.