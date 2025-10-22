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Smooth Jazz Project

Hofbrau, бульвар Строителей, 54А

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Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Вечер джаза в исполнении «Smooth Jazz Project» — музыкантов, чья энергетика и мастерство уже давно покорила кемеровскую публику. В программе вечера — хиты смус джаза, музыка, которая создаёт атмосферу лёгкости, вдохновения и расслабления. Эти мелодии звучат так, будто время замирает: лиричные мелодии саксофона, тёплый вокал, изящные гармонии клавиш, гитары и ритм-секции. Это вечер, когда музыка станет твоим настроением.

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