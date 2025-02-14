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Смех в День Святого Валентина

Караоке-клуб «Превью», б-р. Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Приглашаем вас на уникальный стендап концерт, который пройдет в самый романтичный день года — 14 февраля! Три очень разных комика объединят свои силы, чтобы подарить вам незабываемый вечер смеха, любви и хорошего настроения! Тема Шевченко - свежая кровь в мире стендапа, готовый удивить вас неожиданными поворотами и оригинальными шутками. Ася Галеева - Семейный комик, который заменит вам психолога и заставит узнать себя в ее монологах. Сергей Тихонов - обладатель уникального стиля и харизмы, который с легкостью найдет общий язык с любой аудиторией. Не упустите возможность провести вечер в компании веселых людей и зарядиться позитивом! Билеты уже в продаже, количество мест ограничено. Приходите, будет весело и романтично!

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