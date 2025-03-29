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Слот

Эфир, б-р. Строителей, 54а

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Слот» - одна из самых популярных групп на российской альтернативной сцене, в багаже которой несколько десятков «нетленок» и вечных хитов. В 2024 году в коллективе произошли изменения - под бескомпромиссным девизом «Слот маст го он» команда представляет новую солистку. Теперь на живых выступлениях по всей стране группа готова уверенно заявить: «Слот» продолжит двигаться дальше.

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