Концерт группы Stinks при поддержке арт-пространства Ковёр и группы Cosmos.ex. Тебя ждут весёлые конкурсы, яркое представление от музыкантов и, конечно же, сольный вечер группы Stinks. Все хиты от главных зажигалок этого города, каверы на любимые песни и новый, ещё не изданный материал. STNKS | [синт-панк, панк-рок, рейв] Супергерои нашего времени, сошедшие со страниц комиксов. Раздадут лютого стиля, для всех любителей плотной синтетики. COSMOS.EX | [постпанк, сёрф] Обаятельные астронавты, которые докажут, что в космосе — не вакуум, а вайбовый звук.