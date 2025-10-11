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Синтетический цирк

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

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Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерт группы Stinks при поддержке арт-пространства Ковёр и группы Cosmos.ex. Тебя ждут весёлые конкурсы, яркое представление от музыкантов и, конечно же, сольный вечер группы Stinks. Все хиты от главных зажигалок этого города, каверы на любимые песни и новый, ещё не изданный материал. STNKS | [синт-панк, панк-рок, рейв] Супергерои нашего времени, сошедшие со страниц комиксов. Раздадут лютого стиля, для всех любителей плотной синтетики. COSMOS.EX | [постпанк, сёрф] Обаятельные астронавты, которые докажут, что в космосе — не вакуум, а вайбовый звук.

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