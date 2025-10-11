Выбор редакции
Синтетический цирк
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Концерт группы Stinks при поддержке арт-пространства Ковёр и группы Cosmos.ex. Тебя ждут весёлые конкурсы, яркое представление от музыкантов и, конечно же, сольный вечер группы Stinks. Все хиты от главных зажигалок этого города, каверы на любимые песни и новый, ещё не изданный материал. STNKS | [синт-панк, панк-рок, рейв] Супергерои нашего времени, сошедшие со страниц комиксов. Раздадут лютого стиля, для всех любителей плотной синтетики. COSMOS.EX | [постпанк, сёрф] Обаятельные астронавты, которые докажут, что в космосе — не вакуум, а вайбовый звук.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи