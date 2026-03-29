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Симфония Линкин Парк при свечах

ГАУК «Филармония Кузбасса», Советский проспект, 68

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от 2800₽ до 6900₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Новое прочтение любимых хитов в оркестровых аранжировках. Камерный состав CAGMO представляет концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах», основанную на творчестве легендарной рок-группы. С Linkin Park знакомы даже те, кто не является поклонником жанра рок-музыки. Экспериментальное звучание и глубокие смыслы песен стали отражением эмоций миллионов слушателей по всему миру. Скоропостижный уход солиста Честера Беннингтона оставил глубокий след в сердце каждого поклонника группы. В программе концерта: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и многие другие значимые композиции. «Симфония Линкин Парк при свечах» в исполнении фортепиано, струнных, флейты и ударных — это настоящий подарок для всех, кто хранит тёплые воспоминания и скучает по одной из самых значимых рок-групп нулевых.

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