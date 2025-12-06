ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Saluki

Клуб «Эфир», бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Saluki — артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии. Его песни — это музыка хаоса и бесконечных поисков себя, усиленная битмейкерским вниманием к деталям. В 2023 году арсений выпустил «Wild Ea$t» — один из главных альбомов прошлого года — и погрузил слушателей в атмосферу дикого востока. В июне 2024 состоялся релиз «beach rock hotel» — летнего дополнения к «Wild Ea$t» с сёрф-роком, блюзом и другими экспериментами со звуком. 15 ноября 2024 года состоялась презентация bolshie kurtki — альбома жесткой маскулинности и взросления, с целой обоймой блокбастеров и имён. Новая глава творчества артиста получила название euphoria и именно в мир эйфории saluki собирается погрузить своих слушателей уже в самое ближайшее время. Тур стартует с конца ноября и в нём ты сможешь услышать не только лучшие треки из предыдущих альбомов saluki, но и эксклюзивный материал.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста