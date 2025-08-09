сахар к морю — яркий пример успешного сочетания инди, гранжа и поп-рока. Ребят будут давать прощальный концерт в родном городе перед тем, как они отправятся покорять новые горизонты. Но тебя ждёт двойной подарок — вместе с ними выступит группа «In My Hands». Вход свободный.