ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Рок-квартирник

Бар Волна, Томская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерт группы «Акустический центр». Никакого перегруза, никакой стенки усилителей. Только акустика: голые гитарные нейлоны, тепло басов, стук пальцев по грифу и голос, которому негде спрятаться за стеной гитар . В программе — мотивы великого Русского Рока. Они не просто «перепоют» хиты. Они разберут их на атомы, соберут заново и покажут, как звучали бы «Кино», «Наутилус», «Алиса» или «Гражданская Оборона», если бы они сели с тобой на одной кухне и сыграли вполголоса, пока все спят. Этот вечер — зона абсолютной тишины и абсолютного звука. Здесь платят не за громкость, а за искренность .

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста