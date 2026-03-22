Концерт группы «Акустический центр». Никакого перегруза, никакой стенки усилителей. Только акустика: голые гитарные нейлоны, тепло басов, стук пальцев по грифу и голос, которому негде спрятаться за стеной гитар . В программе — мотивы великого Русского Рока. Они не просто «перепоют» хиты. Они разберут их на атомы, соберут заново и покажут, как звучали бы «Кино», «Наутилус», «Алиса» или «Гражданская Оборона», если бы они сели с тобой на одной кухне и сыграли вполголоса, пока все спят. Этот вечер — зона абсолютной тишины и абсолютного звука. Здесь платят не за громкость, а за искренность .