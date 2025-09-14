Внимание, событие отменили. Всё, что ты думал о других, но боялся сказать вслух. Роаст баттл — это прожарка. А прожарка — это когда берут твои недостатки, комплексы и неудачи, вываливают на сцену и поджигают на потеху публике. Комики в заранее подготовленных парах напишут самые оскорбительные, грязные и пошлые шутки друг о друге. Тебя ждёт: • Жёсткий троллинг и личные оскорбления • Мат, похабщина и запрещённые темы • Суд Линча над репутацией каждого участника Внимание: Если у тебя нежное психическое здоровье, ты легко обижаешься или считаешь, что шутки должны быть «выше» — тебе точно не сюда. Участники: Олег Скворцов — Марк Заболонков Артем Шевченко — Андрей Смирнов Аник Павлов — Егор Кононенко Денис Батура — Данил Лавриченко Ведущий : Ерёма Акмолдаев