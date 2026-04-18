ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Реверс Фест (Reverse fest)

Jawsspot
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Вечер, когда музыка говорит громче слов. Тебя ждут: «Горигасни» — музыка, которая пробуждает и заряжает. «Настоящее» — мелодии, говорящие о самом важном. MimoKolyaMimo — путешествие сквозь жанры и настроения. Жанры: инди-рок, панк, рок, блюз-рэп.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста