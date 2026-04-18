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Вечер, когда музыка говорит громче слов. Тебя ждут: «Горигасни» — музыка, которая пробуждает и заряжает. «Настоящее» — мелодии, говорящие о самом важном. MimoKolyaMimo — путешествие сквозь жанры и настроения. Жанры: инди-рок, панк, рок, блюз-рэп.
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