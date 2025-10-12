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Ravanna

«Jawsspot», Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Ravanna — одна из самых востребованных групп на альтернативной сцене. Их песни попадают в топ чарты и получают статус платиновых, а надрывный вокал и искренние тексты находят отклик у аудитории всех возрастов. Этой осенью музыканты во главе с фронтменом Ником Черниковым отправляются в большой тур с презентацией нового альбома и проверенными хитами «Жги», «Уходя уходи» и «Танцпол».

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