Ravanna — одна из самых востребованных групп на альтернативной сцене. Их песни попадают в топ чарты и получают статус платиновых, а надрывный вокал и искренние тексты находят отклик у аудитории всех возрастов. Этой осенью музыканты во главе с фронтменом Ником Черниковым отправляются в большой тур с презентацией нового альбома и проверенными хитами «Жги», «Уходя уходи» и «Танцпол».