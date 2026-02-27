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Расул Чабдаров

Дворец молодёжи, улица Рукавишникова, 15

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Расул Чабдаров представит новую программу, в которой поделится самыми острыми и актуальными историями из жизни. Его фирменный стиль — это смесь тонкого наблюдения за реальностью и искромётного юмора, который находит отклик в сердцах каждого.

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