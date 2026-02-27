Возраст 18+
Стендап
Про событие
Расул Чабдаров представит новую программу, в которой поделится самыми острыми и актуальными историями из жизни. Его фирменный стиль — это смесь тонкого наблюдения за реальностью и искромётного юмора, который находит отклик в сердцах каждого.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи