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Radio Tapok

СРК «Арена», улица Гагарина, 124

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Завершение:

от 2300₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Radio Tapok возвращается в твой город! На концерте можно будет услышать все твои любимые хиты накопившиеся на канале за эти годы и авторский материал артиста! Тебя ждёт ещё больше драйва, непередаваемая концертная энергетика, море звука, света и отборного рока. Такое нельзя пропускать!

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