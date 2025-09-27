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Radio Tapok возвращается в твой город! На концерте можно будет услышать все твои любимые хиты накопившиеся на канале за эти годы и авторский материал артиста! Тебя ждёт ещё больше драйва, непередаваемая концертная энергетика, море звука, света и отборного рока. Такое нельзя пропускать!
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