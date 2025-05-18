Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные комики проверят свои шутки , а те, кто только начинают свой путь , попробуют себя в комедии. Стендап — это отличный способ отдохнуть, расслабиться и получить заряд положительных эмоций. На мероприятии выступают комики разного уровня, а ты, как зритель и гость, можешь не только классно провести время , но и помочь нам проверить свои шутки и сделать свой материал ещё более смешным. Ведущий - Ерёма Акмолдаев Сбор гостей в : 19:30. Бронирование мест обязательно. Вход: любая сумма от 200 рублей. Более подробную информацию стоит уточнять у организатора - https://t.me/standup_kemerovo
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