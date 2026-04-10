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Пивной квиз

Jawsspot
Октябрьский проспект, 28к2

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Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Музыкальная битва осени: рок против попсы. На чьей стороне ты? Будешь подпевать МакSим и «Руки Вверх» или отрываться под хиты Linkin Park и «Король и Шут»? Собирай свою банду от 2 человек, разминай голосовые связки и приходи доказывать, чей плейлист круче. Что в программе: - Очешуенное настроение, мощные треки и куча ностальгии. - Крутые призы и памятные дипломы для самых музыкальных. - Вопросы, где пригодятся и знание рок-баллад, и поп-хитов из тиктока. Количество мест ограничено. Регистрация по телефону

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