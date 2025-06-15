Возраст 18+
Стендап
Про событие
Внимание, мероприятие перенесли на 15.06.2025 на 20:00. Информацию, насчёт возврата билета стоит уточнять на сайте https://qtickets.ru Участник Открытого микрофона и Comedy Баттл на ТНТ, гость телепрограммы «Место встречи на НТВ» и основатель объединения Стендап Новокузнецк. Пётр — искренний комик, который не боится говорить на самые триггерные и проблемные темы отношений и брака, остроумно подмечая непростые бытовые моменты. Этот вечер точно не оставит тебя равнодушным. Более подробную информацию стоит уточнять у организатора — t.me/standup_kemerovo
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