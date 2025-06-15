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Пётр Евдокимов

Караоке-бар «VOLNA», Томская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Внимание, мероприятие перенесли на 15.06.2025 на 20:00. Информацию, насчёт возврата билета стоит уточнять на сайте https://qtickets.ru Участник Открытого микрофона и Comedy Баттл на ТНТ, гость телепрограммы «Место встречи на НТВ» и основатель объединения Стендап Новокузнецк. Пётр — искренний комик, который не боится говорить на самые триггерные и проблемные темы отношений и брака, остроумно подмечая непростые бытовые моменты. Этот вечер точно не оставит тебя равнодушным. Более подробную информацию стоит уточнять у организатора — t.me/standup_kemerovo

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