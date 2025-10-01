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Павел Иванов

Hofbrau, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Павел Иванов — трубач и вокалист, чей баритон называют голосом Нэт «Кинг» Коула. Это человек, который одинаково уверенно держит в руках трубу и любую публику. 12 лет играл в оркестре Петра Востокова, работал с легендами, пел и играл на десятках фестивалей. Этот баритон покорил лучшие джазовые сцены страны: «Российские звёзды мирового джаза», «Koktebel Jazz Party», «Джазовые сезоны», а теперь он прозвучит в Кемерово. Тебя ждёт уютная, камерная и зажигательная атмосфера. Вино, мягкий свет, джаз не оставят тебя равнодушным.

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