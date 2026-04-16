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Папин Олимпос

Эфир, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Российская поп-панк-группа, фрешмены из Волгограда. Стали популярны благодаря песне «Тёмно-оранжевый закат» с цепляющим рефреном «Не плачь, прошу, я тоже не вывожу». Вайбовый стиль, искренние текста и яркий сценический образ группы завоевали сердца многих, а их мощные концерты остаются в памяти с эффектом эйфории. Можешь убедиться в этом лично!

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