Российская поп-панк-группа, фрешмены из Волгограда. Стали популярны благодаря песне «Тёмно-оранжевый закат» с цепляющим рефреном «Не плачь, прошу, я тоже не вывожу». Вайбовый стиль, искренние текста и яркий сценический образ группы завоевали сердца многих, а их мощные концерты остаются в памяти с эффектом эйфории. Можешь убедиться в этом лично!