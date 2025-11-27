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Открытый микрофон

Volna
Томская улица, 5

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это не шоу отобранных профессионалов. Это еженедельное чистилище талантов, где царит полная и бескомпромиссная демократия. Тебя ждут истории из жизни, необычные взгляды на привычное, шутки и хорошее настроение. Вход: любая сумма от 200 рублей. Забронировать место можно по кнопке «Купить билет».

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