Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это не шоу отобранных профессионалов. Это еженедельное чистилище талантов, где царит полная и бескомпромиссная демократия. Тебя ждут истории из жизни, необычные взгляды на привычное, шутки и хорошее настроение. Вход: любая сумма от 200 рублей. Забронировать место можно по кнопке «Купить билет».
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