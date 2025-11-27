Это не шоу отобранных профессионалов. Это еженедельное чистилище талантов, где царит полная и бескомпромиссная демократия. Тебя ждут истории из жизни, необычные взгляды на привычное, шутки и хорошее настроение. Вход: любая сумма от 200 рублей. Забронировать место можно по кнопке «Купить билет».