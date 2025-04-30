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Концертная программа «Ближе» — это маршрут творческого поиска каждого из учеников студии, цель которого испытать искренние эмоции и ощущения. Вместе с педагогами студии Беллой и Алексеем Барановыми ребята подготовили музыку разных жанров, а также авторские треки, которые вы услышите самыми первым! Когда: 30 апреля Во сколько: 19:00 Где: учебный театр РГИСИ, Ворошилова 15 Очень ждём вас и смотрим видеоо студии вместе! Всем БЛИЖе к ШКИ?? Ссылка на покупку билетов: https://siberia.rgisi.ru/teatr/afisha/otchetnyy-kontsert-studii-muzykalnogo-prodyusirovaniya-ya-muzyka/
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