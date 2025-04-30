ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

[солдаут] Отчётный концерт студии музыкального продюсирования «Я=музыка»

Кемеровский филиал РГИСИ, улица Ворошилова, 15

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концертная программа «Ближе» — это маршрут творческого поиска каждого из учеников студии, цель которого испытать искренние эмоции и ощущения. Вместе с педагогами студии Беллой и Алексеем Барановыми ребята подготовили музыку разных жанров, а также авторские треки, которые вы услышите самыми первым! Когда: 30 апреля Во сколько: 19:00 Где: учебный театр РГИСИ, Ворошилова 15 Очень ждём вас и смотрим видеоо студии вместе! Всем БЛИЖе к ШКИ?? Ссылка на покупку билетов: https://siberia.rgisi.ru/teatr/afisha/otchetnyy-kontsert-studii-muzykalnogo-prodyusirovaniya-ya-muzyka/

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста