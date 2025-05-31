Обрати внимание: изменилась дата и место проведения мероприятия. Новое место - бар Сервант. Все приобретенные ранее билеты действительны, ничего обменивать и доплачивать не надо. Тёплая погода, музыка и хорошее окружение. Сезон вечеринок под открытым небом в новой локации. Целых два танцпола в самом центре города. Что тебя ждёт? - Двe зоны на стильной локации - Вся локация будет украшена тематическим декором — новые фотки в ленту обеспечены. -Интерактивные зоны: гадание на таро, Street Food, зона с кальяном, зона с баром и фото-будка, в которой вы сможете сделать фотографии прямо на вечеринке и унести с собой памятные палароид-кадры. DJ sets: BABYG KIRME BLEDD Шайни