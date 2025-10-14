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Нурлан Сабуров

ГЦС Кузбасс Кемерово, бул. Строителей, 55

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 6300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Серьезное лицо, обаяние, резкость и какая-то непривычная нам прямота, обескураживающая в начале, но совершенно точно очаровывающая каждого зрителя в зале. Тонкая грань юмора, где явно не захочется обвинить комика в оскорблении чувств кого бы то ни было. Нурлан делает это с таким изяществом и превосходством, что единственное, что остается зрителю — восхититься, расслабиться и посмеяться от души. Окаменеть от бесстрастности монологов и ожить от элегантной искренности - в этом вся суть выступлений Нурлана Сабурова.

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