Серьезное лицо, обаяние, резкость и какая-то непривычная нам прямота, обескураживающая в начале, но совершенно точно очаровывающая каждого зрителя в зале. Тонкая грань юмора, где явно не захочется обвинить комика в оскорблении чувств кого бы то ни было. Нурлан делает это с таким изяществом и превосходством, что единственное, что остается зрителю — восхититься, расслабиться и посмеяться от души. Окаменеть от бесстрастности монологов и ожить от элегантной искренности - в этом вся суть выступлений Нурлана Сабурова.