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Концерты
Про событие
Вечер живой музыки, которая согреет тебя. Музыканты города исполнит для тебя самые хитовые авторские песни. Artists: Kent, Firtygang, Self, Sancray, Dmyter Bands: Кирпичи, Временно, Ультралюбовь, Сбежим DJ: DJ_Toxa + Secret Guest На площадке будет работать фотограф, чтобы сохранить моменты вечера.
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