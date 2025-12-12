Вечер живой музыки, которая согреет тебя. Музыканты города исполнит для тебя самые хитовые авторские песни. Artists: Kent, Firtygang, Self, Sancray, Dmyter Bands: Кирпичи, Временно, Ультралюбовь, Сбежим DJ: DJ_Toxa + Secret Guest На площадке будет работать фотограф, чтобы сохранить моменты вечера.