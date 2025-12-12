ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

NormCore

Клуб «Эфир», бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер живой музыки, которая согреет тебя. Музыканты города исполнит для тебя самые хитовые авторские песни. Artists: Kent, Firtygang, Self, Sancray, Dmyter Bands: Кирпичи, Временно, Ультралюбовь, Сбежим DJ: DJ_Toxa + Secret Guest На площадке будет работать фотограф, чтобы сохранить моменты вечера.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста