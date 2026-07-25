Ночь, улица, фонарь, Кемерово. Город оживает сотнями мерцающих огоньков. Это стартует ночной забег «Огни Кузбасса» от организаторов «Томского марафона». Время стартов может быть изменено: 21:00 – старт на 500 метров (дети 4-5 лет); 21:15 – старт на 1 км (дети 6-8 лет, дети 9-11 лет); 21:45 – старт на 3 км; 22:30 – старт на дистанцию 5, 10 км; 22:32 – старт на дистанцию 5 км северная ходьба. Регистрация открыта до 22 июля 2026 года, 18:00. Промокод на скидку «RUNSK11»