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Никита Шевчук

Дворец молодёжи, улица Рукавишникова, 15

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Непредсказуемый, острый на язык и самобытный — Никита Шевчук с новой программой «Фантазёр». Никита открывает двери в мир своих самых смелых фантазий и тонких наблюдений, превращая обыденное в смешное и неожиданное. В концерте «Фантазёр» звучат шутки, которых еще нет в интернете, вы точно их не видели.

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