Непредсказуемый, острый на язык и самобытный — Никита Шевчук с новой программой «Фантазёр». Никита открывает двери в мир своих самых смелых фантазий и тонких наблюдений, превращая обыденное в смешное и неожиданное. В концерте «Фантазёр» звучат шутки, которых еще нет в интернете, вы точно их не видели.