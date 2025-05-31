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Про событие
Веселись всю ночь под хиты 2к17. На тусовке тебя будет ждать: -Специальная шоу-программа, которая даст тебе прочувствовать вайб этого вечера - Кавер группа которая для вас исполнит вживую треки того времени - Приветственные welcome шоты (входит в VIP билет) - Тату зона, здесь ты сможешь сделать памятные татуировки в стиле 2к17 (зона в ходит стоимость VIP билета) - Множество интерактивных зон такие как - сахарная вата, лототрон и так далее. Более подробную информацию можно уточнить у организатора - https://vk.com/nextupnight
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