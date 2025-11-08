Презентация новых песен. Тёмный лес шепчет, костёр трещит… Пора на концерт, где сказки — не для слабых сердцем! Баллады, от которых мурашки по спине, пляски с лешими под оглушительный хоррор-панк и сказки, в которые тебя не пускали родители.