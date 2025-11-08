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Недетские сказочки от «Бороды бабая»

Jawsspot, просп. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Презентация новых песен. Тёмный лес шепчет, костёр трещит… Пора на концерт, где сказки — не для слабых сердцем! Баллады, от которых мурашки по спине, пляски с лешими под оглушительный хоррор-панк и сказки, в которые тебя не пускали родители.

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