Симфоническое шоу, призванное перенести зрителей в волшебные миры, созданные гениями японской анимации — Хаяо Миядзаки и Макото Синкаем. Тебя ждёт: — Неповторимая атмосфера: музыка, знакомая с детства, оживает в исполнении симфонического оркестра. — Композиции будут сопровождаться оригинальным кадрами из фильмов Миядзаки и Синкая, создавая неповторимую атмосферу — Шедевры Дзё Хисаиси и RADWIMPS, которые трогают до глубины души, вызывая ностальгию и вдохновение Программа: Блок Хаяо Миядзаки: Принцесса Мононоке, Мальчик и птица, Навсикая из долины ветров, Ветер крепчает, Ведьмина служба доставки, Унесённые призраками, Ходячий замок, Мой сосед Тоторо, Со склонов Кокурико, Рыбка Поньо на утёсе и многое другое. Блок Макото Синкай: Твоё имя, Голос далёкой звезды, Пять сантиметров в секунду, Дитя погоды, Сад изящных слов, Судзумэ, закрывающая двери, Ловцы забытых голосов, За облаками. Вокал: группа Hell jays — Мария Лагерфельд, Ксения Мешкова, Кристина Жмулина (Москва).