ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Мировые хиты неоклассики. Neo Classic Orchestra

ГАУК «Филармония Кузбасса», Советский проспект, 68

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3200₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Незабываемая атмосфера мягкого света свечей, мерцающих в полумраке зала, и полное погружение в звуки всеми любимой музыки. Здесь музыка и свет свечей сливаются воедино. На концерте ты услышишь произведения, которые стали символами неоклассического жанра: — Музыка итальянского гения Людовико Эйнауди — Известные саундтреки композиторов современности Ханса Циммера и Макса Рихтера — Волшебную музыку из миров Миядзаки — Лучшие треки Адель, Квин, Ла-ла-ленд Уитни Хьюстон, Колд Плей и другие. Neo Classic Orchestra — коллектив профессиональных музыкантов, имеющий постоянный состав и активно гастролирующий по всей России. Их музыка сочетает в себе глубину и эмоциональность классики с современными ритмами и звучанием.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста