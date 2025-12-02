Незабываемая атмосфера мягкого света свечей, мерцающих в полумраке зала, и полное погружение в звуки всеми любимой музыки. Здесь музыка и свет свечей сливаются воедино. На концерте ты услышишь произведения, которые стали символами неоклассического жанра: — Музыка итальянского гения Людовико Эйнауди — Известные саундтреки композиторов современности Ханса Циммера и Макса Рихтера — Волшебную музыку из миров Миядзаки — Лучшие треки Адель, Квин, Ла-ла-ленд Уитни Хьюстон, Колд Плей и другие. Neo Classic Orchestra — коллектив профессиональных музыкантов, имеющий постоянный состав и активно гастролирующий по всей России. Их музыка сочетает в себе глубину и эмоциональность классики с современными ритмами и звучанием.