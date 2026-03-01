Кабаре-концерт о жизни

Вечер, где песни переплетаются с историями, в которых ты, возможно, узнаешь себя. Про метаморфозы: из детей во взрослых, из мечтателей в реалистов, из «идеальных» в настоящих. Про абсурд жизни, над которым остаётся только смеяться.

Будет весело. Будет грустно. Будет по-настоящему.

Особенно здорово прийти вдвоём: и музыку послушать, и друг на друга посмотреть по-новому, и после концерта будет что обсудить.

Тебя ждёт вкусная еда, атмосферная фотозона и караоке после, если захочешь остаться.

Концерт камерный, потому что душевность не терпит толпы. Приходи посмеяться над жизнью, побыть собой и просто хорошо провести вечер.

Билеты и бронь в тг @lapsar_tina

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