Кабаре-концерт о жизни
Вечер, где песни переплетаются с историями, в которых ты, возможно, узнаешь себя. Про метаморфозы: из детей во взрослых, из мечтателей в реалистов, из «идеальных» в настоящих. Про абсурд жизни, над которым остаётся только смеяться.
Будет весело. Будет грустно. Будет по-настоящему.
Особенно здорово прийти вдвоём: и музыку послушать, и друг на друга посмотреть по-новому, и после концерта будет что обсудить.
Тебя ждёт вкусная еда, атмосферная фотозона и караоке после, если захочешь остаться.
Концерт камерный, потому что душевность не терпит толпы. Приходи посмеяться над жизнью, побыть собой и просто хорошо провести вечер.
Билеты и бронь в тг @lapsar_tina
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