ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Метаморфозы человеческой жизни

РК Империя, Воскресенская улица, 10

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Концерты

Про событие

Кабаре-концерт о жизни

Вечер, где песни переплетаются с историями, в которых ты, возможно, узнаешь себя. Про метаморфозы: из детей во взрослых, из мечтателей в реалистов, из «идеальных» в настоящих. Про абсурд жизни, над которым остаётся только смеяться.

Будет весело. Будет грустно. Будет по-настоящему.

Особенно здорово прийти вдвоём: и музыку послушать, и друг на друга посмотреть по-новому, и после концерта будет что обсудить.

Тебя ждёт вкусная еда, атмосферная фотозона и караоке после, если захочешь остаться.

Концерт камерный, потому что душевность не терпит толпы. Приходи посмеяться над жизнью, побыть собой и просто хорошо провести вечер.

Билеты и бронь в тг @lapsar_tina

По промокоду СВОИ скидка 20%

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста