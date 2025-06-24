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Lumos Concerts. Скрипка, орган, фортепиано при 1000 свечей

Филармония Кузбасса, Советский проспект, 68

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Величественный орган, чарующее звучание скрипки и благородный рояль — разве это не волшебство? Добавь к этому атмосферу, наполненную светом тысяч свечей, и искреннюю любовь музыкантов к своему делу, и ты получишь концерт, который невозможно пропустить. В первом отделении тебя ждёт музыка из балетов Петра Ильича Чайковского, ноктюрн Шопена и знаменитый «Лебедь» Камиля Сен-Санса. Во втором отделении прозвучат изысканные мелодии из кинофильмов: «Амели», «Игрушка», «Завтрак у Тиффани» и других культовых кинофильмов. Это уникальное музыкальное путешествие обещает тебе незабываемые эмоции и погружение в атмосферу искусства, которое завораживает и вдохновляет.

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