Величественный орган, чарующее звучание скрипки и благородный рояль — разве это не волшебство? Добавь к этому атмосферу, наполненную светом тысяч свечей, и искреннюю любовь музыкантов к своему делу, и ты получишь концерт, который невозможно пропустить. В первом отделении тебя ждёт музыка из балетов Петра Ильича Чайковского, ноктюрн Шопена и знаменитый «Лебедь» Камиля Сен-Санса. Во втором отделении прозвучат изысканные мелодии из кинофильмов: «Амели», «Игрушка», «Завтрак у Тиффани» и других культовых кинофильмов. Это уникальное музыкальное путешествие обещает тебе незабываемые эмоции и погружение в атмосферу искусства, которое завораживает и вдохновляет.