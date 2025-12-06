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Lumos Concerts. Сияние Рождества

Дворец молодёжи, улица Рукавишникова, 15

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Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Знакомые всем рождественские мелодии, исполненные талантливыми музыкантами, наполнят твоё сердце теплом и радостью в атмосфере 1000 свечей. Программа: • Christmas Medley • Greensleeves • Holly Jolly Christmas • It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas • Jingle Bell Rock • Jingle Bells • Once Upon a December (из мультфильма «Анастасия») • Rockin' Around The Christmas Tree • Sleigh Ride • We Wish You a Merry Christmas • White Christmas • Рождественская песнь • Святая ночь • Тихая ночь – Ф. Грубер, Й. Мор

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