Музыка в кинематографе не просто сопровождает фильмы, а создаёт целый мир. Виртуозное исполнение Lumos Concerts погружает в атмосферу кино и передает эмоции и чувства героев. Ты отправишься в захватывающий музыкальный мир «Пиратов Карибского моря» и ощутишь величие звучания органа Дэви Джонса, почувствуешь скоротечность времени и погрузишься в бескрайние просторы космоса с музыкой из кинофильма «Интерстеллар», проникнешься пронзительным скрипичным соло из исторической драмы «Список Шиндлера». Будут звучать и саундтреки из таких фильмов как «1+1», «Ла-ла-лэнд», «Перл Харбор» и др.