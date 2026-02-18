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Lumos Concerts. Саундтрек-концерт при 1000 свечей

Филармония Кузбасса, Советский проспект, 68

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Завершение:

от 1800₽ до 3900₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыка в кинематографе не просто сопровождает фильмы, а создаёт целый мир. Виртуозное исполнение Lumos Concerts погружает в атмосферу кино и передает эмоции и чувства героев. Ты отправишься в захватывающий музыкальный мир «Пиратов Карибского моря» и ощутишь величие звучания органа Дэви Джонса, почувствуешь скоротечность времени и погрузишься в бескрайние просторы космоса с музыкой из кинофильма «Интерстеллар», проникнешься пронзительным скрипичным соло из исторической драмы «Список Шиндлера». Будут звучать и саундтреки из таких фильмов как «1+1», «Ла-ла-лэнд», «Перл Харбор» и др.

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