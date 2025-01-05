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Лолита

ул. Гагарина, 124, СРК «Арена»

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от 4000₽ до 10000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Если вам нужен психотерапевт, то лучшего вы не найдете! «Ее творчество лечит», — так говорят зрители после концертов. Двухчасовое очень личное общение со зрителем, ощущение, что она твоя подруга, соседка, сестра... Весь концерт смех постоянно перемежается со слезами от пронзительной Цветаевой и песни «Папа», а какая «Раневская»! Каждый зритель — реальный участник ее шоу. Ставшие давно хитами «Ориентация» и «Пошлю его на» поют хором на всех ее концертах. А чего стоит «Шампанское» и «Шпилька-каблучок», тут «танцуют все»! Лолита — певица, которая не боится быть смешной и некрасивой, хотя от ее ног невозможно оторваться. И подучите слова «Титаника»!

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