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Lizer

Бар «Сервант», Ноградская улица, 5А

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Завершение:

от 869₽ до 2079₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Большое Open Air Клаб шоу Lizer в Кемерово. Встречай лето с зажигательными ритмами на летней площадке бара. Lizer — автор таких хитов, как:«False Mirror», «Пачка Сигарет», «Между нами», «Не Ангел», «Молодым» и другие. Приготовься к живому исполнению хитов, которые уже стали саундтреком для многих, и к новым композициям, которые точно не оставят тебя равнодушными. Этот вечер станет идеальной возможностью окунуться в атмосферу драйва, свободы и настоящей музыки. Количество мест ограничено.

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