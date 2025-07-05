Большое Open Air Клаб шоу Lizer в Кемерово. Встречай лето с зажигательными ритмами на летней площадке бара. Lizer — автор таких хитов, как:«False Mirror», «Пачка Сигарет», «Между нами», «Не Ангел», «Молодым» и другие. Приготовься к живому исполнению хитов, которые уже стали саундтреком для многих, и к новым композициям, которые точно не оставят тебя равнодушными. Этот вечер станет идеальной возможностью окунуться в атмосферу драйва, свободы и настоящей музыки. Количество мест ограничено.