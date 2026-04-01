Леонид Кулаков — стендап-комик, продюсер, основатель лейбла и бара Стендап Патрики. На протяжении всей своей карьеры был активным участником всевозможных комедийных проектов. Сегодня Кулаков — это андеграунд-комик, не приемлющий рамки и более недоступный для зрителей на ТВ. Только вживую можно по-настоящему понять, кто такой Леонид Кулаков. Монологи Кулакова — это правда. Это искренность и честность комика перед зрителем, взгляд на современную действительность через мощную призму юмора. Сбор гостей за 30 минут до начала программы. Возрастное ограничение: 18+ (на входе потребуется паспорт).