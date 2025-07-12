La dolce vita — праздник лета, свободы и итальянской красоты в самом сердце города. На один день ты сможешь перенестись в солнечную Италию, где под звон бокалов с коктейлями зазвучит музыка, в воздухе смешаются ароматы свежих цветов, крепкого эспрессо и сладкой выпечки, а над всем будет парить лёгкая, беззаботная атмосфера настоящей свободы, словно ты оказался на шумной пьяцце в Риме или в тени апельсиновых деревьев на Сицилии. На маркете тебя ждут: — Авторские коктейли и лимонады от Alma cantina — Десерты и матча-бар от Сладости с душой — Букеты и цветочное настроение от Ромашки — Косметика от бьюти-корнера Blush — Летняя коллекция бренда M`studio — Ароматный кофе и горячие хот-доги от Surf Coffee x People — Диджей-сет от резидентов VIEWS, танцы до заката и дальше! Это будет настоящий день красоты, вкуса и лёгкости, как в лучших фильмах Феллини. Приходи за вдохновением, эмоциями и атмосферой La dolce vita. Ci vediamo presto!