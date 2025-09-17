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Квартет Марка Сорокина

бульвар Строителей, 54А

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1000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Только живой джаз: без официоза, пафоса и скучных вступлений. Именно тенор-саксофон — самый «джазовым» из всей саксофонной семьи — по звучанию он объёмный, плотный, с тёплой серединой и мощной подачей. Именно его ты чаще всего слышишь в озвучке фильмов. Марк — один из самых заметных джазменов Кузбасса. Резидент «Джазовой среды», артист губернаторского эстрадно-духового оркестра, участник BBQueen, лауреат фестивалей от Абакана до Москвы. Играл с крутыми вокалистами и на топовых площадках. С ним на сцене: Иван Агафонов — гитара Сергей Маслов — бас-гитара Владимир Вакулин — барабаны

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