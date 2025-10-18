Презентация нового альбома в рамках большого российского тура. Куок — музыкант, автор песен и саунд-продюсер, чьи нестандартные подходы к музыке привлекают всё больше внимание. Начав с экспериментов с электроникой, он переключился на хип-хоп, а затем и вовсе смешал их вместе, получив собственное узнаваемое звучание. Сегодня за плечами у Куок ряд совершенно разных по настроению и наполнению полноформатных релизов, один из которых — Imago — стал альбомом года по версии The Flow и попал в топ-20 альбомов года Афиши. В 2025 году Куок открывает следующую главу своего творчества и приглашает всех погрузиться в дивный новый мир под названием Qtopia. Новый альбом будет презентован в рамках масштабного российского тура. На этот раз градус электронного рейва повысится до невиданных высот, и вместе со своими слушателями Куок переживёт необъятный спектр эмоций, погружаясь в новый материал и любимые хиты. Неповторимое шоу, бешеная энергетика и незабываемый сэт — добро пожаловать в Qtopia Tour.